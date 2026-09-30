"Ростелеком" обеспечил скоростным интернетом 3400 семей Самарской области

"Ростелеком" завершил очередной этап строительства гигабитной телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области. Доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам получили еще 3400 домохозяйств региона.

Специалисты компании проложили 58 километров линий связи. Расширение сети охватило как многоквартирные дома в городах, так и частный сектор, например, район дач Нижние Дойки. Жители этих территорий уже подключают интернет на базе технологии GPON (Passive Optical Network — пассивная оптическая сеть), обеспечивающей устойчивое соединение и высокую скорость передачи данных.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В августе мы протянули оптоволокно и в Тольятти на участке от бульвара 50 лет Октября до улицы Толстого, включая улицу Тимирязева. Это большой массив частного сектора в черте города, где проживают две тысячи семей. Там уже были наши абоненты, но пользовались медными линиями. Сейчас тольяттинцы могут перейти на оптику и в сто раз увеличить скорость домашнего интернета".

Для максимально эффективного использования ресурсов сети провайдер предлагает установку Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Российские маршрутизаторы отличаются пропускной способностью до 3 Гбит/с, широким радиусом покрытия и усиленной защитой информации.

Илья Ежов, житель Нижних Доек:

"Ждал прихода "Ростелекома" в наш район. Как только появилась техническая возможность, выбрал пакет со скоростью 100 Мбит/с и мобильной связью для всей семьи. Пользуюсь услугами уже несколько недель. Доволен и ценой, и качеством".

Евгения Харченко, жительница Тольятти:

"Раньше у нас был интернет на меди, а теперь перешли на оптоволокно. Подключили все наши устройства: компьютер, смартфоны, робот-пылесос. Несмотря на то что дома постоянно работает телевизор, а дети увлекаются онлайн-играми, сеть справляется с нагрузкой".

Новым абонентам "Ростелеком" предлагает комплексные решения, объединяющие несколько услуг. Например, в пакет "Семейный. Технологии выгоды" входит домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с, интерактивное телевидение с 215 каналами и доступ к видеотеке из 27 000 фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink. Для безопасности жилья и частной территории семьям доступен сервис "Видеонаблюдение".

Оставить заявку на подключение услуг можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.