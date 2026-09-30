"Ростелеком" обеспечил скоростным интернетом 3400 семей Самарской области

"Ростелеком" завершил очередной этап строительства гигабитной телекоммуникационной инфраструктуры в Самарской области. Доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам получили еще 3400 домохозяйств региона.
Специалисты компании проложили 58 километров линий связи. Расширение сети охватило как многоквартирные дома в городах, так и частный сектор, например, район дач Нижние Дойки. Жители этих территорий уже подключают интернет на базе технологии GPON (Passive Optical Network — пассивная оптическая сеть), обеспечивающей устойчивое соединение и высокую скорость передачи данных.
Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"В августе мы протянули оптоволокно и в Тольятти на участке от бульвара 50 лет Октября до улицы Толстого, включая улицу Тимирязева. Это большой массив частного сектора в черте города, где проживают две тысячи семей. Там уже были наши абоненты, но пользовались медными линиями. Сейчас тольяттинцы могут перейти на оптику и в сто раз увеличить скорость домашнего интернета".
Для максимально эффективного использования ресурсов сети провайдер предлагает установку Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Российские маршрутизаторы отличаются пропускной способностью до 3 Гбит/с, широким радиусом покрытия и усиленной защитой информации.
Илья Ежов, житель Нижних Доек:
"Ждал прихода "Ростелекома" в наш район. Как только появилась техническая возможность, выбрал пакет со скоростью 100 Мбит/с и мобильной связью для всей семьи. Пользуюсь услугами уже несколько недель. Доволен и ценой, и качеством".
Евгения Харченко, жительница Тольятти:
"Раньше у нас был интернет на меди, а теперь перешли на оптоволокно. Подключили все наши устройства: компьютер, смартфоны, робот-пылесос. Несмотря на то что дома постоянно работает телевизор, а дети увлекаются онлайн-играми, сеть справляется с нагрузкой".
Новым абонентам "Ростелеком" предлагает комплексные решения, объединяющие несколько услуг. Например, в пакет "Семейный. Технологии выгоды" входит домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с, интерактивное телевидение с 215 каналами и доступ к видеотеке из 27 000 фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink. Для безопасности жилья и частной территории семьям доступен сервис "Видеонаблюдение".
Оставить заявку на подключение услуг можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово