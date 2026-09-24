Иностранцы могут пользоваться приложением для миграционного учета даже при минусе

Т2, российский оператор мобильной связи, сделал доступным приложение "Амина" даже при нулевом или отрицательном балансе. Цифровой платформой ежедневно пользуются трудовые мигранты, приезжающие на работу в Москву и область в безвизовом порядке. Главная функция сервиса — постановка на миграционный учет в дистанционном режиме. "Амина" также позволяет удаленно уведомить МВД о месте проживания, сообщить о смене адреса без личного визита в МФЦ и отделения полиции и сняться с учета при выезде из страны. Теперь критически важный сервис будет доступен иностранным гражданам, даже если пакет интернета закончился и баланс счета отрицательный.

Регистрация в приложении "Амина" обязательна для иностранных граждан, прибывающих на работу в Москве и области в безвизовом режиме, с 1 сентября прошлого года. Количество скачиваний приложения в RuStore превышает 4 млн. В ответ на востребованность сервиса у иностранных граждан и в рамках поддержки сегмента мигрантов Т2 внес "Амину" в категорию сервисов, на которые распространяется принцип связи при минусе.

Если у абонента закончился пакет интернета, нет средств на счете и тариф не оплачен, он может продолжить пользоваться приложением бесплатно. При этом абонент имеет доступ к полному функционалу "Амины". Нововведение распространяется на все тарифные планы. Предложенное Т2 улучшение критически важно для иностранных граждан, так как им нужно всегда оставаться на связи с сервисом. В случае неактивности приложения в течение трех дней клиент получает от госорганов уведомление о необходимости подтвердить свое местонахождение, и в отсутствие ответа снимается с учета.

Для "Амины", как для Госуслуг, правило доступности связи при минусе действует бессрочно — количество дней, когда абонент может продолжить пользоваться приложением при нулевом или отрицательном балансе, не ограничено. Список услуг, доступных при минусе, также включает мессенджер MAX, маркетплейсы, онлайн-банкинг и навигационные сервисы, которыми можно пользоваться при нуле в течение трех дней.