Иностранцы могут пользоваться приложением для миграционного учета даже при минусе

Т2, российский оператор мобильной связи, сделал доступным приложение "Амина" даже при нулевом или отрицательном балансе. Цифровой платформой ежедневно пользуются трудовые мигранты, приезжающие на работу в Москву и область в безвизовом порядке. Главная функция сервиса — постановка на миграционный учет в дистанционном режиме. "Амина" также позволяет удаленно уведомить МВД о месте проживания, сообщить о смене адреса без личного визита в МФЦ и отделения полиции и сняться с учета при выезде из страны. Теперь критически важный сервис будет доступен иностранным гражданам, даже если пакет интернета закончился и баланс счета отрицательный.
Регистрация в приложении "Амина" обязательна для иностранных граждан, прибывающих на работу в Москве и области в безвизовом режиме, с 1 сентября прошлого года. Количество скачиваний приложения в RuStore превышает 4 млн. В ответ на востребованность сервиса у иностранных граждан и в рамках поддержки сегмента мигрантов Т2 внес "Амину" в категорию сервисов, на которые распространяется принцип связи при минусе.
Если у абонента закончился пакет интернета, нет средств на счете и тариф не оплачен, он может продолжить пользоваться приложением бесплатно. При этом абонент имеет доступ к полному функционалу "Амины". Нововведение распространяется на все тарифные планы. Предложенное Т2 улучшение критически важно для иностранных граждан, так как им нужно всегда оставаться на связи с сервисом. В случае неактивности приложения в течение трех дней клиент получает от госорганов уведомление о необходимости подтвердить свое местонахождение, и в отсутствие ответа снимается с учета.
Для "Амины", как для Госуслуг, правило доступности связи при минусе действует бессрочно — количество дней, когда абонент может продолжить пользоваться приложением при нулевом или отрицательном балансе, не ограничено. Список услуг, доступных при минусе, также включает мессенджер MAX, маркетплейсы, онлайн-банкинг и навигационные сервисы, которыми можно пользоваться при нуле в течение трех дней.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово