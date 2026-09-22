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Билайн запускает акцию "По-настоящему выгодно" со скидками до 23 000 рублей на смартфоны, планшеты и умные часы ИТ-холдинг Т1: оптимизация доставки топлива на АЗС – одна из ключевых задач для ТЭК ИТ-холдинг Т1 и Университет Иннополис проведут олимпиаду по ИИ для школьников из России и других стран Трасса "Самара - Большая Черниговка - Южный" будет отремонтирована к 2028 году Билайн Adtech представил новое поколение системы антифрода на базе машинного обучения

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Билайн запускает акцию "По-настоящему выгодно" со скидками до 23 000 рублей на смартфоны, планшеты и умные часы

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запустил акцию "По-настоящему выгодно"*. С 13 августа по 30 сентября 2026 года при покупке смартфона, планшета или смарт-часов в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами можно получить выгоду до 23 000 рублей от розничной цены устройства — в зависимости от модели.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Акция действует в офисах продаж Билайна и в интернет-магазине. Участвовать могут как новые, так и действующие клиенты оператора, у которых подключен тариф с абонентской платой. Действующие абоненты могут приобрести акционный комплект только на территории региона, где покупалась сим-карта.

Что входит в акционный комплект:

  • Смартфон, планшет или смарт-часы со скидкой до 23 000 рублей;
  • Опция "Рубли на связь по акции"** на 18 месяцев — бонусы идут на оплату услуг связи;
  • Дополнительные товары (например, чехол, наушники, защитное стекло) или услуги на сумму не ниже установленного минимума — он зависит от выбранного устройства;
  • СИМ-карта для новых абонентов (при покупке в офисе оплачивается отдельно).

*Акция проводится с 13.08.2026 г. по 30.09.2026 г., на территории РФ, где есть покрытие сети Билайна, в собственных офисах продаж и интернет-магазине Билайн. Акция несовместима с другими акциями и акционными предложениями. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учётом НДС. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru

**Бонусы действуют 18 месяцев. При покупке акционных товаров в интернет-магазине или собств. офисах Билайна. Подробнее: beeline.ru.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

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Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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