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Билайн Adtech представил новое поколение системы антифрода на базе машинного обучения

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн Adtech обновил собственную систему антифрода, дополнив ее моделями машинного обучения для выявления некачественного рекламного трафика (IVT). Новый подход позволяет быстрее обнаруживать сложные мошеннические сценарии, адаптироваться к постоянно меняющимся схемам фрода и обеспечивать более высокое качество рекламных размещений.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Рекламный фрод остается одной из ключевых проблем на рынке цифровой рекламы. По мере развития мошеннических схем традиционных механизмов защиты становится недостаточно для оперативного выявления новых сценариев атак. Поэтому Билайн Adtech системно развивает собственные технологии антифрода, сочетая классические механизмы фильтрации с машинным обучением.

ML-модель не заменяет существующие инструменты, а работает совместно с ними. При использовании обоих механизмов они применяются последовательно, что позволяет рекламодателям сохранять привычные настройки защиты и одновременно повышать эффективность выявления фрода за счет машинного обучения.

Собственная модель Билайн Adtech анализирует сотни признаков, связанных с запросом на показ рекламы/рекламного креатива и его атрибутами, а также последовательности событий, позволяющие выявлять сложные сценарии недействительного трафика. Модель постоянно совершенствуется и обучается на кластере серверов, используя десятки терабайт данных. Сегодня система анализирует весь объем входящего трафика, выявляя как базовый некачественный трафик (GIVT), так и сложные формы некачественного трафика (SIVT).

Для оценки качества работы антифрода Билайн Adtech регулярно сопоставляет результаты собственной системы с данными независимых верификаторов рекламного трафика. По итогам второго квартала 2026 года доля невалидного трафика в рекламных кампаниях, которые полностью ведут специалисты Билайн Adtech, составила менее 5% согласно данным независимого верификатора TargetADS.

"Технологии фрода постоянно развиваются, поэтому современная система защиты должна уметь адаптироваться к новым сценариям практически в режиме реального времени. Машинное обучение позволяет выявлять сложные паттерны мошеннического поведения, а независимая верификация помогает объективно оценивать эффективность нашей системы и постоянно совершенствовать ее", — комментирует Александр Куликов, CPO Билайн Adtech.

Развитие собственных антифрод-моделей — часть последовательной работы Билайна по повышению безопасности цифровой среды. Этот подход соответствует позиции компании как оператора, стремящегося обеспечить высокий уровень безопасности для клиентов, и распространяется в том числе на рекламные технологии.

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Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

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