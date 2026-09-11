Т2 стал официальным поставщиком связи для Международного фестиваля молодежи — гостям доступны услуги 5G

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил услугами мобильной связи гостей Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге 11–17 сентября. Участникам доступен и новейший стандарт 5G. Сегодня компания запустила сеть пятого поколения, что позволяет участникам события ощутить основные преимущества технологии. Гости мероприятия могут делать прямые репортажи, вести стриминговые эфиры с площадки фестиваля и скачивать большие объемы данных в качестве нового уровня. Скорости превышают значения LTE в 4-5 раз, а пиковые — достигают 700 Мбит/c. Сети 5G в Екатеринбурге потребовался всего один день для того, чтобы по объему трафика обогнать 2G.

На Международный фестиваль молодежи приехало 10 тыс. участников из 190 стран мира. Т2 обеспечил услугами связи как россиян, так и иностранных гостей — комплекты для подключения к сети 5G доступны на специальных стойках на объектах фестиваля, а сотрудники компании помогают с регистрацией. Только что запущенная сеть 5G охватывает не только все площадки мероприятия, но и самые посещаемые места города — парки, общественные пространства, спортивные площадки, оживленные улицы.

Т2 модернизировал уличные и indoor-станции до стандарта 5G в основных локациях фестиваля: на территории "Екатеринбург-Экспо", вблизи уличных сцен, где состоятся концерты, в инновационном кампусе Уральского федерального университета (УрФУ), в новом корпусе школы для одаренных детей (СУНЦ), общественном центре университета. В результате средние скорости на сети пятого поколения превысили скорости LTE в 4-5 раз, пиковые значения достигают 700 Мбит/c.

Оператор усовершенствовал инфраструктуру на маршрутах следования участников фестиваля — на автодорогах к аэропорту и железнодорожному вокзалу. Центральные магистрали города полностью покрыты сетью 4G и более чем на 50% — сетями 5G. Пиковые скорости достигают 500 Мбит/c.

Техническая дирекция компании рассчитала необходимую емкость сети для устойчивой работы в пиковые нагрузки. Для реализации проекта в кампусе оператор учел технологические особенности объектов, такие как железобетонные конструкции зданий, большую площадь. Из-за сложного конструктива сигнал городских базовых станций не мог проникнуть в помещения. Для решения этой проблемы было запущено indoor-оборудование, которое применяют для обеспечения связью сложных инженерных объектов: учебных корпусов, спортивных сооружений, торговых центров, промышленных объектов.

Для повышения надежности сети оператор провел модернизацию систем электропитания базовых станций, что значительно увеличило время работы оборудования в случае аварийной ситуации. Т2 сформировал дополнительные бригады эксплуатации непосредственно в локации фестиваля — в случае ЧП это позволяет вдвое сократить время до полного восстановления.

Т2 запустил 5G в 7 городах-миллионниках страны 11 сентября. Компания развернула первую настоящую сеть пятого поколения в России в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Красноярске. К старту этого проекта Т2 создал лендинг о специфике технологии, подобрал линейку устройств в салонах, которые учитывают архитектуру запуска стандарта, и предложил скидку на эти смартфоны, создал актуальную карту покрытия и помог клиентам проверить на сайте, поддерживает ли их телефон 5G.