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Сотовая связь Транспорт и связь

Самарским жителям станут доступны ключевые тезисы разговоров в истории звонков от МТС

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МТС первой в России запустила для всех абонентов функцию отображения кратких главных тезисов разговоров прямо в истории звонков с помощью искусственного интеллекта. Функционал доступен в мобильном приложении "Мой МТС" при подключении сервиса "Интеллектуальная запись", основанного на собственных разработках VoiceTech для управления звонками.

Фото: предоставлено МТС

Новая функция работает на базе ИИ-моделей, разработанных в компании. Технология в режиме реального времени обрабатывает записанный разговор и выдаёт его в виде тезисов прямо в истории звонков. Такой формат поможет пользователям быстро зафиксировать все ключевые моменты беседы.  Если абоненту понадобятся детальные подробности диалога, ему будет доступна расширенная версия выводов, полная расшифровка разговора и его запись.

"МТС использует ИИ-помощников в голосовых технологиях и предлагает абонентам новые решения и возможности общения. Теперь суть телефонного разговора автоматически появится в истории звонков без лишних действий и траты времени. Это позволит вернуться при необходимости к важной информации или договоренности в разговоре или даже провести по телефону обсуждение проекта и получить ключевые тезисы для дальнейшей работы", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Функция доступна всем пользователям сервиса "Интеллектуальная запись МТС" в приложении "Мой МТС". Услуга входит в тарифы "МТС Супер" и "РИИЛ" без дополнительной платы. На других тарифах в первые 30 дней действует тестовый период без оплаты, далее услуга тарифицируется.

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