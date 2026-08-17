Т2 комплексно улучшает связь в Тольятти

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает планомерное развитие сети в городе Тольятти в Самарской области. С начала мая 2026 года компания ввела в эксплуатацию пять базовых станций. Новое оборудование заработало в разных районах города и в местах активного отдыха туристов и горожан.

Мобильный оператор Т2 усиленно развивает собственную сеть в Тольятти — втором по величине городе Самарской области, который имеет неофициальный статус автомобильной столицы России. С начала мая 2026 года оператор запустил в эксплуатацию пять базовых станций на территории города. Ядром развития стали жилые кварталы города, наряду с ними связь усилилась в курортных зонах на побережье Волги.

В зоне покрытия новых базовых станций оказались несколько кварталов и микрорайонов в Автозаводском районе города, а также ряд важных для города объектов. В их числе — "Лада-Арена", парк развлечений "Аква Фанни", парк в честь 50-летия АвтоВАЗа, десятки соцучреждений и торговых объектов. Улучшения уже смогли оценить порядка 40 тысяч жителей Тольятти.

Еще две базовые станции заработали на побережье Волги — в микрорайоне Портовый и рядом с Лесопарковым шоссе. Именно здесь сконцентрированы основные курортные локации города и места активного отдыха — трейл-парк, яхт-клуб, плавбаза, пляжи, отели и гостевые дома.

По данным аналитиков Т2, крупные города сохраняют тенденцию на рост объемов потребления трафика. За последний год этот показатель в Самарской области увеличился на 16,5%. Нагрузка на сеть летом возрастает в том числе за счет большого количества туристов. Особенно это заметно в области: Самара как город с неофициальным статусом курорта и ее города-спутники ежегодно привлекают миллионы туристов.

Благодаря проведенным техническим работам абоненты Т2 и путешественники могут комфортно пользоваться мессенджерами и сервисом Госуслуг, смотреть видео в высоком разрешении даже находясь в дороге и совершать онлайн-покупки. Качественная мобильная связь также открывает больше возможностей для удаленной работы и онлайн-образования.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Тольятти сегодня — это уже не просто крупный индустриальный центр, но и место, интересное предпринимательскому сообществу и любителям индустриального туризма. Для нас как для мобильного оператора это задает более высокие стандарты — связь должна быть качественной и доступной вне зависимости от местоположения абонента. Запуски новых базовых станций весной и летом 2026 года — только один из шагов последовательного развития Тольятти и Ставропольского района, которое будет продолжаться".