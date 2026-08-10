В России протестировали первую Private 5G

Оператор провёл испытание частной сети пятого поколения в собственной лаборатории телекоммуникационного оборудования. Проект подтвердил готовность к бесшовному переводу ранее созданных сетей LTE на 5G с применением отечественных базовых станций — в том числе в компаниях, где предъявляются повышенные требования к надёжности и информационной безопасности.
В ходе тестирования инженеры МегаФона спроектировали и реализовали архитектуру будущих Private 5G. Были настроены опорная и транспортная сети и обеспечено бесперебойное взаимодействие с уже действующей LTE‑инфраструктурой. Специалисты отработали как физическое, так и логическое построение: маршрутизацию трафика, распределение ресурсов и резервирование ключевых компонентов.
Важным этапом стала интеграция новых отечественных станций с действующими базовыми станциями иностранного производства. Это позволило подтвердить возможность бесшовной работы разнородного оборудования в единой сети и обеспечить непрерывность связи. Кроме того, была апробирована совместимость программных решений — платформ телеметрии и удалённого мониторинга, управления транспортом и логистикой. Такой подход гарантирует, что модернизация не нарушит и не остановит работу ранее внедрённых технологических систем — критичные процессы продолжат функционировать в заданных параметрах качества связи.
Лабораторную сеть оснастили дополнительной системой мониторинга ключевых показателей работы, а также комплексом защитных решений. В ходе испытаний инженеры проверяли, сохранятся ли при такой дополнительной нагрузке необходимые параметры по скорости передачи данных и задержке сигнала. Результаты показали стабильную работу и соответствие требуемым значениям. Такой комплекс киберзащиты позволяет частным сетям соответствовать требованиям к критической информационной инфраструктуре уровня КИИ‑1.
"Ещё до получения регуляторных разрешений мы тестируем архитектуру 5G на отечественных базовых станциях в собственной лаборатории. В лабораторных условиях прошли полный цикл отработки разных сценариев смены поколений радиодоступа. Это позволяет гарантировать плавный переход вне зависимости от исходного состава инфраструктуры: неважно, когда и на каком оборудовании была развернута pLTE, разработаны все варианты её апгрейда", — отметил директор стратегического планирования инфраструктуры МегаФона Андрей Константинов.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово