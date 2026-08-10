Данила Тимошкин, педагог технопарка «КванториумСамара»: «Умение придумать нестандартные решения важно в ИТ-инфраструктуре»

Какие возможности по обучению ИТ-навыкам предоставляет школьникам региона самарский «Кванториум»? Как его воспитанникам может помочь при поступлении в вуз участие в различных профильных соревнованиях и конкурсах? На какой возраст рассчитаны образовательные программы? На эти и другие вопросы в интервью ответил педагог дополнительного образования технопарка «КванториумСамара» Данила Андреевич Тимошкин.

— Данила Андреевич, какие ИТ-направления могут освоить школьники Самарской области в "Кванториуме"?

— "Кванториум" — это крупный центр дополнительного образования, в котором реализуется большое количество технических направлений обучения. Если говорить сугубо об ИТ, то это два больших квантума (лаборатории — Прим. ред.): ИТ-квантум и VR-квантум (VR — виртуальная реальность — Прим. ред.). Они включают в себя программы по ИТ-инфраструктуре, разработке веб-приложений, разработке мобильных приложений, игр, виртуальной реальности, 3D-моделирование для различных компьютерных игр и так далее.

— Как набираются группы для обучения?

— Мы работаем в двух основных форматах. Первый — это самонаборные группы. Каждый год в июне у нас начинается приемная кампания. Дети с родителями приходят к нам, записываются через специальную регистрационную форму, а затем подают заявление для зачисления на интересующую их программу. До этого они могут посетить открытые занятия, чтобы выбрать подходящее направление. Занятия у нас очные, проводятся на площадке "Кванториума" в Самаре на проспекте Масленникова, 37.

Второй формат включает в себя наше активное взаимодействие со школами, которые направляют своих ребят к нам на занятия, иногда — прямо целыми классами.

Михаил Бухтояров, директор ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ: «И дети, и родители понимают, что многое в сегодняшней реальности связано с ИТ-технологиями» «Примерить» на себя профессию айтишника уже в школьном возрасте – такую возможность детям предоставляет самарский ИТ-куб. О том, как здесь организован образовательный процесс, мы поговорили с директором Самарского областного детско-юношеского технического творчества (СОЦДЮТТ), на базе которого работает ИТ-куб.

— Дети проходят какой-то отбор?

— Мы берем всех.

— А должна ли быть, на ваш взгляд, какая-либо предрасположенность к ИТ-знаниям или хорошая успеваемость в школе по определенным предметам для занятий в "Кванториуме"?

— С моей точки зрения, успеваемость в школе — это важный показатель, но все-таки для нас главнее не просто оценки, а обучаемость ребенка, его усидчивость, ответственность по отношению к задачам, которые перед ним ставятся. Нам важно, чтобы школьник был способен и готов сам находить решения во время обучения, конечно же, с помощью наставника-преподавателя.

Из предметов я бы выделил физику. Почему? Она предполагает изучение большого объема информации, который нужно как-то структурировать у себя в голове. И когда ребенок решает задачи на профильных олимпиадах или же просто готовится к экзаменам, он должен придумать какие-то нестандартные решения. Это умение как раз очень важно в ИТ-инфраструктуре.

— А как вы могли бы охарактеризовать среднестатистический портрет школьника, который может хорошо освоить ИТ-навыки?

— Это ответственный ребенок, который не бросит задачу, если ее решение ему далось не сразу. Он говорит об этом и планирует продолжить поиск ее решения, корректируя временные рамки. Поскольку у нас не часто бывают жесткие дедлайны. Ну и повторюсь, это ребенок, который может работать с большим объемом информации планомерно.

— Есть ли у воспитанников "Кванториума" какие-либо преференции при поступлении в вуз?

— Мы выдаём сертификаты о том, что ребенок успешно окончил учебный год. Однако образовательная программа рассчитана не на один год: в ней несколько уровней сложности. Например, у меня есть ученики, которые пришли в "Кванториум", учась в восьмом классе, и занимались вплоть до окончания одиннадцатого класса. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, преимущество есть у ребят, которые занимаются у нас не один год. Потому что мы с ними участвуем в огромном количестве различного рода мероприятий, в том числе мероприятий, в которых заинтересованы или же являются прямыми организаторами профильные вузы страны, предприятия, заводы, которые предлагают свои кейсы. И участие в таких мероприятиях, решение кейсов конкретных предприятий приносит ребятам и дополнительные баллы при поступлении, и позволяет заинтересовать собой даже потенциальных работодателей.

— А какие это вузы и предприятия, можете назвать?

— Мы находимся в постоянном взаимодействии с такими самарскими вузами, как Самарский государственный технический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени Королева, Поволжский государственный университет коммуникаций и информатики. Также мы работаем и с учреждениями среднего профессионального образования, например, с Поволжским государственным колледжем. Все они предоставляют нам свои кейсы для решения на наших мероприятиях. Или выступают в роли жюри на защите проектов наших ребят.

Если говорить об индустриальных партнерах, то это АО "Кузнецов", РКЦ "Прогресс", аэропорт "Курумоч", компании "Т-плюс" и "Т2" (теперь так называется компания "Теле2" — Прим. ред.)

— Вы упомянули, что воспитанники "Кванториума" участвуют в различных мероприятиях. Что это за мероприятия?

— В 2025-2026 учебному году мои ученики участвовали во всероссийском конкурсе "Профессионалы" в категории "Юниоры". Вообще этот конкурс подразумевает участие в нем студентов колледжей и техникумов, но организаторы предусмотрели и возрастную категорию для ребят с восьмого по одиннадцатый класс. Мы успешно прошли региональный этап и отправились на межрегиональный этап, где заняли призовые места в таких номинациях, как разработка виртуальных миров и 3D-моделирование для компьютерных игр.

Еще я бы выделил "Яндекс.Олимпиаду", которую выиграл один из моих учеников.

Также мы ежегодно участвуем в Национальной технологической олимпиаде. В 2026 году ездили в Москву и стали призерами в номинации "Квантовый инжиниринг".

В 2025 году олимпиада проходила на Байкале, и мы также в ней участвовали со своим проектом в номинации "Разработка виртуальных миров".

Еще отмечу международный фестиваль "Технострелка", который проходит в Нижнем Новгороде. У "Технострелки" очень много индустриальных партнеров. И один из них уже упомянутая мной компания "Т2". Мы решили их кейс: нужно было в виртуальной реальности разработать тренажер по кибербезопасности. Ребятам была поставлена задача в рамках тематики офиса "Т2" создать некий симулятор, в котором вам звонит мошенник, приходят фишинговые письма и в котором должна содержаться информация, как пользователь должен реагировать на подобные события. Использовался и искусственный интеллект: специальным образом генерировался видеоролик, как будто пользователю звонит, например, медсестра из медицинского учреждения и пытается выведать какую-то информацию. Мы заняли третье место, я считаю, что это очень хороший результат.

— А на какой возраст рассчитаны образовательные программы "Кванториума"?

— Входной возрастной порог меняется. Сейчас уже есть программы, рассчитанные на детей с десяти лет. Конкретно мои программы предназначены для ребят с двенадцати лет. Это связано с тем, что для их освоения нужно больше технических знаний, больше усидчивости и базовых умений работы с компьютером.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о программах, которые вы преподаете.

— Я веду несколько направлений. Вместе с моим коллегой мы преподаем разработку виртуальной реальности. К этому недавно добавились еще два новых курса: разработка компьютерных игр и 3D-моделирование для компьютерных игр.

Также я еще реализую программу по экономическому базису, который чаще всего изучается в десятом или одиннадцатом классе. Мы с учениками разбираем, что такое экономика, как она работает, какие бывают экономические системы, на основе реальных кейсов изучаем, что такое кредитование, как происходит ценообразование и так далее.

— А какие направления из сферы ИТ особенно популярны у ваших учеников?

— Вы знаете, каждый из них на старте хотел бы быть блогером. Но к чему затем дети приходят? У младших возрастных групп популярен так называемый промтинжиниринг: как правильно составить вопрос, чтобы получить нужную информацию? С этим мы столкнулись, кстати, очень давно еще до появления нейронных сетей, что ребенок не умеет сформулировать вопрос, даже элементарно вбить запрос в поисковую строку браузера.

То есть вроде бы это простейшая задача, которую ребенок может реализовать очень легко, даже сам дома. Но он неправильно формулирует запрос, получает неправильный ответ, что приводит к еще большим ошибкам.

Еще у моих учеников популярно создание собственных локальных нейронных сетей.

Ну и, конечно, у детей пользуются спросом базовые навыки: как сделать игру на телефон, как разработать собственный сайт.

— Какое оборудование находится в вашем распоряжении?

— В моем кабинете — 12 учебно-посадочных мест, 12 мощных компьютеров, четыре шлема виртуальной реальности. В целом "Кванториум" оснащен 3D-принтерами, лазерными сканерами, фотополимерными принтерами. Есть два хай-тэк цеха с различными ЧПУ-станками и дополнительным оборудованием. Ну и, конечно, в наличии конструкторы для робототехники, электронные микросхемы, различные беспилотники, в том числе, самолетного типа.

— В ИТ-сфере постоянно появляется что-то новое. Вам как педагогу приходиться держать руку на пульсе?

— Да, и в этом в течение учебного года очень помогают разъездные мероприятия: фестивали, конкурсы, хакатоны. На них ребята получают задания, которые нужно решить. И в этот момент я как педагог должен помочь им разобраться, как же именно его решить.

После ты запоминаешь этот кейс и понимаешь, что впоследствии его можно разобрать, доработать, найти больше информации о нем. И вот так в течение года набирается список интересных задач для педагога. Их решению, саморазвитию преподавателя посвящен летний период. В это время появляются и новые идеи, которые потом могут быть реализованы в процессе обучения.

— Какие планы вы для себя ставите на следующий учебный год?

— Выход на увеличение количества учеников на "Профессионалах". Нам очень понравилось участие в этом конкурсе. Там настоящие кейсы, с которыми интересно работать как ученикам, так и педагогам.

Будем заявляться на Национальную технологическую олимпиаду. Мы уже стали призерами, хочется попробовать победить.

Также ставлю себе задачу по увеличению объемов проектов, с которыми дети могли бы участвовать в конкурсной деятельности. Им очень интересно съездить в другой город. Во время таких поездок мы обязательно выкраиваем время, чтобы ребята могли познакомиться с этим городом. Детей это цепляет, они очень ждут новые поездки, где они не только покажут свои знания, но и смогут сами узнать много нового.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.