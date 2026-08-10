Лекции Общества "Знание" для участников СВО и членов их семей проходят в Самарской области

Российское общество "Знание" продолжает просветительский проект в рамках трека Знание.Лекторий, специально созданный для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

В формате прямых эфиров от экспертов разных направлений слушателям помогают найти ответы на важные вопросы — от психологической поддержки до карьерного роста и защиты личных данных. За первое полугодие трансляции собрали уже более 6,5 тысяч зрителей, что подтверждает высокий интерес и значимость таких встреч для тех, кто проходит через непростые жизненные этапы.

Все эфиры проходят на официальном сайте Российского общества "Знание", регистрация в социальных сетях не требуется, нужна только регистрация на платформе. Слушатели из Самарской области могут подключиться по ссылкам, указанным для каждой лекции.

20 августа в 11:00 (мск) состоится трансляция "О чем молчат мужчины: психология героя". Лектор Общества "Знание", клинический психолог Ольга Ржавцева расскажет, как справляться с внутренними конфликтами, находить опору в себе и выстраивать здоровые отношения с близкими после возвращения из зоны боевых действий. Участники узнают о механизмах посттравматического роста, освоят техники саморегуляции и получат практические инструменты для восстановления душевного равновесия. Особое внимание будет уделено теме мужской уязвимости и тому, как превратить пережитый опыт в источник силы.

Регистрация по ссылке.

30 сентября в 10:00 (мск) — "Из боя — в дело: карьера после службы". Лекция посвящена профессиональной реализации ветеранов. Слушатели узнают, как грамотно представить свой боевой опыт в гражданском резюме, какие существуют государственные программы поддержки и переобучения, а также как найти свое призвание в мирной жизни и не бояться начинать с нуля.

Регистрация по ссылке.

15 октября в 11:00 (мск) — "Сила отцовского примера: мужской разговор о семье и ответственности". Эксперты обсудят роль отца в воспитании детей, важность личного примера и способы сохранения теплых отношений в семье даже после тяжелых испытаний. Участники получат рекомендации по укреплению семейных связей, преодолению кризисов и выстраиванию диалога с подростками.

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9 ноября в 11:00 (мск) — "Цифровая ловушка: как защитить свои данные от мошенников". Практическое занятие по кибербезопасности для ветеранов и их родных. Научат распознавать мошеннические схемы, защищать аккаунты и личную информацию в интернете, а также расскажут, куда обращаться в случае угрозы и как обезопасить свои финансы.

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1 декабря в 11:00 (мск) — "Твоя история — чья-то опора: говорить, вдохновлять, быть примером". Лекция о силе личного рассказа. Участники узнают, как открыто делиться своим опытом, чтобы помогать другим, не травмируя себя, и как становиться наставником для тех, кто только начинает путь восстановления. Эфир поможет превратить личную историю в ресурс для поддержки окружающих.

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Все эфиры бесплатны. Присоединяйтесь к трансляциям.