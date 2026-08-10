Лекции Общества "Знание" для участников СВО и членов их семей проходят в Самарской области

Российское общество "Знание" продолжает просветительский проект в рамках трека Знание.Лекторий, специально созданный для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
В формате прямых эфиров от экспертов разных направлений слушателям помогают найти ответы на важные вопросы — от психологической поддержки до карьерного роста и защиты личных данных. За первое полугодие трансляции собрали уже более 6,5 тысяч зрителей, что подтверждает высокий интерес и значимость таких встреч для тех, кто проходит через непростые жизненные этапы.
Все эфиры проходят на официальном сайте Российского общества "Знание", регистрация в социальных сетях не требуется, нужна только регистрация на платформе. Слушатели из Самарской области могут подключиться по ссылкам, указанным для каждой лекции.
20 августа в 11:00 (мск) состоится трансляция "О чем молчат мужчины: психология героя". Лектор Общества "Знание", клинический психолог Ольга Ржавцева расскажет, как справляться с внутренними конфликтами, находить опору в себе и выстраивать здоровые отношения с близкими после возвращения из зоны боевых действий. Участники узнают о механизмах посттравматического роста, освоят техники саморегуляции и получат практические инструменты для восстановления душевного равновесия. Особое внимание будет уделено теме мужской уязвимости и тому, как превратить пережитый опыт в источник силы.
Регистрация по ссылке.
30 сентября в 10:00 (мск) — "Из боя — в дело: карьера после службы". Лекция посвящена профессиональной реализации ветеранов. Слушатели узнают, как грамотно представить свой боевой опыт в гражданском резюме, какие существуют государственные программы поддержки и переобучения, а также как найти свое призвание в мирной жизни и не бояться начинать с нуля.
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15 октября в 11:00 (мск) — "Сила отцовского примера: мужской разговор о семье и ответственности". Эксперты обсудят роль отца в воспитании детей, важность личного примера и способы сохранения теплых отношений в семье даже после тяжелых испытаний. Участники получат рекомендации по укреплению семейных связей, преодолению кризисов и выстраиванию диалога с подростками.
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9 ноября в 11:00 (мск) — "Цифровая ловушка: как защитить свои данные от мошенников". Практическое занятие по кибербезопасности для ветеранов и их родных. Научат распознавать мошеннические схемы, защищать аккаунты и личную информацию в интернете, а также расскажут, куда обращаться в случае угрозы и как обезопасить свои финансы.
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1 декабря в 11:00 (мск) — "Твоя история — чья-то опора: говорить, вдохновлять, быть примером". Лекция о силе личного рассказа. Участники узнают, как открыто делиться своим опытом, чтобы помогать другим, не травмируя себя, и как становиться наставником для тех, кто только начинает путь восстановления. Эфир поможет превратить личную историю в ресурс для поддержки окружающих.
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Все эфиры бесплатны. Присоединяйтесь к трансляциям.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???