В ВСК объяснили, как получить компенсацию при столкновении с самокатчиком

Все больше горожан сталкиваются с травмами в результате наездов электросамокатов на тротуарах. О том, как действовать пострадавшему и на какую компенсацию можно рассчитывать, рассказали в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

Первое, что необходимо сделать при серьезных травмах, — вызвать скорую и полицию. Присутствие сотрудников обязательно: они зафиксируют всех участников происшествия, запишут паспортные данные и составят протокол. Также эксперты советуют найти свидетелей и записать их контакты, а по возможности сфотографировать или снять место происшествия на видео.

Следующий шаг — обращение в травмпункт. В справке о полученных повреждениях обязательно должно быть указано, что травмы стали результатом столкновения именно с самокатом. С этими документами пострадавший обращается к виновнику происшествия — лицу, управлявшему самокатом. С него можно требовать возмещения расходов на лечение и ущерба имуществу (например, если при падении был разбит телефон). Если же виновник отказывается — компенсацию за причинённый вред, а также моральный ущерб, можно запросить через суд.

Ситуация значительно осложняется, если самокатчик быстро скрылся с места происшествия. В таком случае можно попробовать запомнить номер транспортного средства и название кикшеринга (если самокат арендованный) — тогда сервис может помочь с поиском виновника, либо осуществит выплату в рамках страхования ответственности своих пользователей, которое многие компании включают в тариф.

Однако самый простой и гарантированный способ избежать трат на лечение при таких событиях — это наличие полиса страхования от несчастных случаев. Пострадавшему достаточно обратиться в травмпункт, уведомить страховую компанию о наступлении страхового случая и направить пакет базовых документов (паспорт, медицинские документы из травмпункта и пр.).