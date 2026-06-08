В ВСК рассказали, почему важна страховка в отпуске

Покупка страхового полиса — важная часть подготовки к отпуску. Марина Меликьян, руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового Дома ВСК рассказывает, из-за чего во время путешествий россияне чаще всего обращаются за медпомощью, какие курьезные ЧП происходили с туристами последнее время.

Чаще всего в путешествиях туристы обращаются к страховщикам по туристическому полису — его можно оформить перед поездкой за границу и по России. По такому полису можно обратиться к врачу в экстренной ситуации. За границей такая страховка особенно полезна — ведь самостоятельный визит к врачу при острых состояниях может стоить очень дорого.

Чаще всего туристы обращаются к врачам с болезнями ЖКТ и травмами, в том числе получают порезы от кораллов, укус рыб и т. д. Стоит помнить, что подобные повреждения требуют тщательного ухода — при высоких температурах воздуха есть риск развития нагноений раны и других осложнений.

Помимо стандартных происшествий страховые компании фиксируют и необычные случаи. Так, 66-летняя россиянка во время отпуска в Кемере случайно выпила перекись водорода. 33-летний турист пострадал во время отдыха в аквапарке — его ударило током при катании на водной горке в Аланье. В этом же турецком городе другой путешественник неудачно упал в душе и получил порезы стеклами душевой кабины.

Среди курьезных происшествий с российскими туристами — нападение милого, на первый взгляд, лемура в Пхукете. Примат так укусил девятилетнего туриста за мизинец, что ребенку потребовалась медицинская помощь. Другой российский школьник пострадал в Хургаде из-за атаки с воздуха… дикой вороны. Птица "потрепала" юного туриста за ухо. Мальчик обратился в больницу с острой болью в ухе и отеком, лечение было оплачено страховой компанией.

Кроме туристической страховки, путешественник может получить компенсацию от страховой компании при наличии полиса страхования от несчастных случаев. Например, родители застраховали дочь по полису страхования от несчастных случаев в ВСК. Девочка отдыхала в летнем лагере на морском побережье в Анапе, когда ее покусали божьи коровки. Оказывается, укус этих милых насекомых может быть довольно болезненным и вызвать серьезные последствия.

У ребенка появилась аллергическая реакция, девочку госпитализировали. К счастью, на сегодняшний день с ней все хорошо. Риск "укусы насекомых" входит в покрытие полиса от несчастных случаев, поэтому ВСК возместила расходы на лечение.

"По итогам прошедших майских праздников, 97% страховых случаев в нашей компании приходится на зарубежные поездки. Самые частые обращения по ВЗР — диарея и рвота (24% случаев), далее идут кашель (12%), боли в горле, животе и травмы (по 11%). Около 1,5% происшествий связаны с укусами животных — опаснее всего обезьяны, морские ежи и кошки. Лидером по числу инцидентов стал Египет (48% обращений), особенно Хургада и Шарм-эш-Шейх. На втором месте Таиланд (30%) — Пхукет и Паттайя, далее Вьетнам (4%), Китай (3,7%) и Турция (2,8%). Внутри России чаще всего проблемы возникают в Адлере (41%) и Сочи (27%), основной риск — травмы (3%). Большинство проблем решается амбулаторно, госпитализация требуется лишь в 5% обращений", — отметила Марина Меликьян, руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового Дома ВСК.