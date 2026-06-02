ПСБ запускает программу страхования сотрудников МСБ с покрытием военных рисков

ПСБ запускает программу страхования сотрудников МСБ с покрытием военных рисков

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ПСБ продолжает развивать экосистему страховых продуктов для малого и среднего бизнеса, расширяя возможности комплексной программы финансовой защиты "Защита PRO".

Теперь предприниматели во всех регионах России, включая республику Крым, Севастополь, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области, могут застраховать в одной коробочной программе не только имущество организаций и гражданскую ответственность, но и сотрудников компании от несчастных случаев с покрытием военных рисков и критических заболеваний.

Продукт "Защита PRO" позволяет защитить активы компаний малого и среднего бизнеса от незапланированных расходов, связанных с повреждением имущества при наступлении различных непредвиденных событий, гражданскую ответственность в результате причинения ущерба имуществу или жизни и здоровью третьих лиц, финансово поддержит сотрудников и их семьи в случае наступления инвалидности, получения травмы и ухода из жизни в результате несчастного случая, в том числе связанного с военными рисками. При диагностировании критических заболеваний сотрудники получат финансовую помощь в случае инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний, дорогостоящих операций на сердце и ряда других тяжелых болезней. При наступлении страхового случая работники компании самостоятельно распоряжаются выплатой для организации своего лечения.

"Впервые на российском рынке вместе с "ПСБ Страхование" мы включили в коробочный продукт для малого и среднего бизнеса страхование сотрудников с покрытием военных рисков. Причем каждый сегмент "Защиты PRO" предприниматели могут подключить отдельно в зависимости от потребностей, то есть купить отдельно как страхование от несчастных случаев, так и от несчастных случаев с военными рисками. Или, к примеру, приобрести страхование с военными рисками только сотрудникам, бывающим в командировках на более опасных территориях. Расширили возможности программы для предпринимателей так, чтобы она не только защищала имущественные интересы компании, но и стала уверенной альтернативой договору добровольного медицинского страхования в соцпакете работодателя, повышая лояльность и мотивацию сотрудников", — рассказала Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

