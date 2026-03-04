Аналитика ВСК: каждое 5-е тотальное ДТП на дорогах происходит с участием китайских авто, самый опасный регион – Московская область

Московская область стала лидером по количеству тотальных ДТП — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. По итогам 2025 года каждое пятое дорожное происшествие, которое привело к полному уничтожению авто, связано с китайскими автомобилями. Не менее 44% обращений по таким страховым случаям приходится на корпоративные парки (в том числе, такси и каршеринг).

По данным Страхового Дома ВСК, больше всего тотальных страховых событий по каско фиксировалось в Московской области (11%), Москве (10%), Санкт-Петербурге (5%), Краснодарском крае (4%) и Татарстане (3%). Реже всего не подлежат восстановлению после аварий автомобили жителей Волгоградской (только 0,8% тотальных ДТП в регионе) и Нижегородской (1,7%) областей.

В основном причиной гибели авто становятся ДТП (95% страховых событий). Реже — пожары (3%) и вандализм (2%). Среди марок авто лидерами по числу тотальных происшествий стали:

LADA (11%)

HAVAL (4,9%)

Geely (4,8%)

Volkswagen (4,7%)

Chery (4,4%)

В целом, 20% тотальных страховых случаев по каско приходятся на китайские автомобили. Среди премиальных брендов лидер по числу таких происшествий — BMW (3,7%), следом в антирейтинге идет Mercedes-Benz (3,5%). Больше всего берегут свои авто владельцы Porsche — не более 0,1% тотальных ДТП.

До 44% страховых событий с полной гибелью автомобиля приходится на корпоративные автопарки, включая такси и каршеринг. Среди страхователей физических лиц лидеры по тотальной аварийности, традиционно, мужчины. При этом доля женщин в общей структуре аналогичных страховых случаев достигает 35% (для сравнения, в среднем до 20% в рамках происшествий по ОСАГО).