16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Аналитика ВСК: каждое 5-е тотальное ДТП на дорогах происходит с участием китайских авто, самый опасный регион – Московская область Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов Елена Набатчикова: рост стоимости запчастей на китайские автомобили приводит к аномально низкой пролонгации полисов каско Аналитика ВСК: самые опасные соседи живут в Москве и Владивостоке, защищать жилье от вандалов приходится кировчанам Март ломает кости — аналитики ВСК прогнозируют пик травм россиян этой весной

Страхование Финансы

Аналитика ВСК: каждое 5-е тотальное ДТП на дорогах происходит с участием китайских авто, самый опасный регион – Московская область

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Московская область стала лидером по количеству тотальных ДТП — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. По итогам 2025 года каждое пятое дорожное происшествие, которое привело к полному уничтожению авто, связано с китайскими автомобилями. Не менее 44% обращений по таким страховым случаям приходится на корпоративные парки (в том числе, такси и каршеринг).

По данным Страхового Дома ВСК, больше всего тотальных страховых событий по каско фиксировалось в Московской области (11%), Москве (10%), Санкт-Петербурге (5%), Краснодарском крае (4%) и Татарстане (3%). Реже всего не подлежат восстановлению после аварий автомобили жителей Волгоградской (только 0,8% тотальных ДТП в регионе) и Нижегородской (1,7%) областей.

В основном причиной гибели авто становятся ДТП (95% страховых событий). Реже — пожары (3%) и вандализм (2%). Среди марок авто лидерами по числу тотальных происшествий стали:

  • LADA (11%)
  • HAVAL (4,9%)
  • Geely (4,8%)
  • Volkswagen (4,7%)
  • Chery (4,4%)

В целом, 20% тотальных страховых случаев по каско приходятся на китайские автомобили. Среди премиальных брендов лидер по числу таких происшествий — BMW (3,7%), следом в антирейтинге идет Mercedes-Benz (3,5%). Больше всего берегут свои авто владельцы Porsche — не более 0,1% тотальных ДТП.

До 44% страховых событий с полной гибелью автомобиля приходится на корпоративные автопарки, включая такси и каршеринг. Среди страхователей физических лиц лидеры по тотальной аварийности, традиционно, мужчины. При этом доля женщин в общей структуре аналогичных страховых случаев достигает 35% (для сравнения, в среднем до 20% в рамках происшествий по ОСАГО).

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5