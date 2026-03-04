Суд обязал дроппера мошенников вернуть самарской пенсионерке 1 млн рублей

Прокуратура Куйбышевского района Самары выступила в суде в защиту пожилой жительницы района, которую обманули телефонные мошенники.

В октябре 2024 года неизвестный, путем обмана, убедил самарчанку перевести на указанный им расчетный счет деньги в размере более 1 млн рублей.

В ходе следствия был установлен владелец банковского счета, на который были перечислены денежные средства.

Областная прокуратура сообщает, что суд удовлетворил иск прокурора о взыскании денежных средств с дроппера.