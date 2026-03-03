16+
Сюжеты:
В Богатом из-за пожара погибла женщина

Пожары Происшествия

В Богатом из-за пожара погибла женщина

БОГАТОЕ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 2 марта, в с. Богатое Богатовского района погибла 42-летняя женщина, сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло в прихожей в частном доме на площади 5 кв. м. Других подробностей не приводится.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение шести пожаров.

