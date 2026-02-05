Спасатели тушили ночной пожар в Подстепках дольше 2 часов

В четверг, 5 февраля, в 1:23 на ул. Жигулевской в селе Подстепки Ставропольского района загорелся частный дом, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС. Пламя охватило площадь в 70 кв метров.
В 3:00 удалось локализовать пожар, в 3:11 — ликвидировать открытое горение, в 4:11 — ликвидировать последствия пожара.
Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.
