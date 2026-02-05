Спасатели тушили ночной пожар в Подстепках дольше 2 часов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 февраля, в 1:23 на ул. Жигулевской в селе Подстепки Ставропольского района загорелся частный дом, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГУ МВД по Самарской области