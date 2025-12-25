20 человек спасли из горящей девятиэтажки на пр. Кирова в Самаре

В четверг, 25 декабря, в Самаре произошел пожар на пр. Кирова. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 12:48 началось возгорание в девятиэтажном доме на пр. Кирова, 425. К моменту прибытия огнеборцев горели балконы на втором и третьем этажах. Площадь пожара составила 30 кв. м.
В 14:10 пожар локализовали на площади. В тушении возгорания участвовали 88 человек и 25 единицы техники.
По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 27 человек. Пожарно-спасательные подразделения спасли 20 человек, в том числе четверых детей.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !