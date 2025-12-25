16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пожаре на пр. Кирова погибла женщина 20 человек спасли из горящей девятиэтажки на пр. Кирова в Самаре С ночи 61 спасатель тушит крупный пожар в частном доме под Самарой В Красноглинском районе горела "Газель" Из-за возгорания мусора в Самаре эвакуировано 33 человека и один спасен

Пожары Происшествия

20 человек спасли из горящей девятиэтажки на пр. Кирова в Самаре

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 214
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 25 декабря, в Самаре произошел пожар на пр. Кирова. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

В 12:48 началось возгорание в девятиэтажном доме на пр. Кирова, 425. К моменту прибытия огнеборцев горели балконы на втором и третьем этажах. Площадь пожара составила 30 кв. м.

В 14:10 пожар локализовали на площади. В тушении возгорания участвовали 88 человек и 25 единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 27 человек. Пожарно-спасательные подразделения спасли 20 человек, в том числе четверых детей.

Гид потребителя

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4