20 человек спасли из горящей девятиэтажки на пр. Кирова в Самаре

В четверг, 25 декабря, в Самаре произошел пожар на пр. Кирова. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 12:48 началось возгорание в девятиэтажном доме на пр. Кирова, 425. К моменту прибытия огнеборцев горели балконы на втором и третьем этажах. Площадь пожара составила 30 кв. м.

В 14:10 пожар локализовали на площади. В тушении возгорания участвовали 88 человек и 25 единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 27 человек. Пожарно-спасательные подразделения спасли 20 человек, в том числе четверых детей.