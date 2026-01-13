В Безенчукском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер

Во вторник, 13 января, в 00:25 в Безенчукском районе в Екатериновке горел частный дом. На место прибыли 20 спасателей и семь спецмашин.
По прибытии было установлено, что горит дом на площади 100 кв. м, объявлен ранг пожара 1-БИС.
Как сообщает пресс-служба "Центра по делам ГО ПБ И ЧС", на месте пожара погиб 83-летний мужчина.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !