В Безенчукском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер

Во вторник, 13 января, в 00:25 в Безенчукском районе в Екатериновке горел частный дом. На место прибыли 20 спасателей и семь спецмашин.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"