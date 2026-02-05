В Сызрани при пожаре в частном доме погиб мужчина

В четверг, 5 февраля, в 18:29 в переулке 6-ой Мурманский, 12 в Сызрани загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Площадь возгорания составила 40 кв метров.Во время пожара погиб 48-летний мужчина.
В 19:22 пламя было ликвидировано. Для тушения привлекались 30 человек и 9 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !