В Сызрани при пожаре в частном доме погиб мужчина

В четверг, 5 февраля, в 18:29 в переулке 6-ой Мурманский, 12 в Сызрани загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.