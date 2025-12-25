16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре сгорел павильон с шаурмой МЧС: при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали В пожаре на пр. Кирова погибла женщина 20 человек спасли из горящей девятиэтажки на пр. Кирова в Самаре В частном доме под Самарой 61 спасатель тушил крупный пожар

Пожары Происшествия

МЧС: при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 154
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, еще четверо пострадали. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

"В 16.08 пожар полностью ликвидирован на площади 130 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек, еще четверо пострадали. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 26 человек, включая 4 детей. В целях безопасности эвакуированы 32 человека", — прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.

Напомним, возгорание произошло примерно в 13:00 в квартире на втором этаже дома № 425. Затем огонь перешел на две соседние квартиры, в четвертой квартире от огня пострадал балкон. Общая площадь пожара составила 130 кв. м.

В результате погибла 64-летняя женщина. Ранее стало известно о том, что пострадал 50-летний мужчина. Прокуратура начала проверку.

Гид потребителя

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4