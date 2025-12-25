МЧС: при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали

В ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, еще четверо пострадали. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

"В 16.08 пожар полностью ликвидирован на площади 130 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек, еще четверо пострадали. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 26 человек, включая 4 детей. В целях безопасности эвакуированы 32 человека", — прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.

Напомним, возгорание произошло примерно в 13:00 в квартире на втором этаже дома № 425. Затем огонь перешел на две соседние квартиры, в четвертой квартире от огня пострадал балкон. Общая площадь пожара составила 130 кв. м.

В результате погибла 64-летняя женщина. Ранее стало известно о том, что пострадал 50-летний мужчина. Прокуратура начала проверку.