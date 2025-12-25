МЧС: при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, четверо пострадали

В ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что при пожаре на пр. Кирова погиб один человек, еще четверо пострадали. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.
"В 16.08 пожар полностью ликвидирован на площади 130 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек, еще четверо пострадали. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 26 человек, включая 4 детей. В целях безопасности эвакуированы 32 человека", — прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.
Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.
Напомним, возгорание произошло примерно в 13:00 в квартире на втором этаже дома № 425. Затем огонь перешел на две соседние квартиры, в четвертой квартире от огня пострадал балкон. Общая площадь пожара составила 130 кв. м.
В результате погибла 64-летняя женщина. Ранее стало известно о том, что пострадал 50-летний мужчина. Прокуратура начала проверку.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !