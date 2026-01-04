В сгоревших домах на ул. Молодогвардейской нашли тела двоих погибших

Прокуратура Самарского района Самары начала проверку из-за пожара на ул. Молодогвардейской.

Напомним, В 5:05 начался пожар на ул. Молодогвардейской, 12. К моменту прибытия пожарных горело три дома на площади 250 кв. м.

Среди загоревшихся: один расселенный дом — ул. Молодогвардейская, 12, литера В; жилой дом — ул. Молодогвардейская, 12, литера Г и административное здание — пер. Песчаный, 5.

Сейчас возгорание локализовали. При разборе завалов на месте пожара нашли тела погибших мужчины и женщины.

Также из зданий эвакуировали 30 жителей, семеро из которых несовершеннолетние. Одной семье предоставили жилье маневренного фонда, еще одна семья отправилась в пункт временного размещения (санаторий "Волжанка"). Остальные семьи остались у родственников.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. В районной администрации прошло совещание с участием главы Самара Ивана Носкова, на котором было решено оказать материальную помощь жильцам сгоревших домов.