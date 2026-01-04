В сгоревших домах на ул. Молодогвардейской нашли тела двоих погибших

Прокуратура Самарского района Самары начала проверку из-за пожара на ул. Молодогвардейской.
Напомним, В 5:05 начался пожар на ул. Молодогвардейской, 12. К моменту прибытия пожарных горело три дома на площади 250 кв. м.
Среди загоревшихся: один расселенный дом — ул. Молодогвардейская, 12, литера В; жилой дом — ул. Молодогвардейская, 12, литера Г и административное здание — пер. Песчаный, 5.
Сейчас возгорание локализовали. При разборе завалов на месте пожара нашли тела погибших мужчины и женщины.
Также из зданий эвакуировали 30 жителей, семеро из которых несовершеннолетние. Одной семье предоставили жилье маневренного фонда, еще одна семья отправилась в пункт временного размещения (санаторий "Волжанка"). Остальные семьи остались у родственников.
Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. В районной администрации прошло совещание с участием главы Самара Ивана Носкова, на котором было решено оказать материальную помощь жильцам сгоревших домов.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !