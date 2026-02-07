Два человека погибли на пожаре в центре Самары

В субботу, 7 февраля, произошел пожар в центре Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 6:40 загорелись вещи в квартире дома № 20 по ул. Некрасовской. В результате погибли 60-летний мужчина и женщина, данные которой устанавливают.

Пожар ликвидировали на площади 0,5 кв. м в 7:28. В тушении участвовали 48 человек и 16 единиц техники. Причину пожара устанавливают.