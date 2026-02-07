Два человека погибли на пожаре в центре Самары

В субботу, 7 февраля, произошел пожар в центре Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 6:40 загорелись вещи в квартире дома № 20 по ул. Некрасовской. В результате погибли 60-летний мужчина и женщина, данные которой устанавливают.
Пожар ликвидировали на площади 0,5 кв. м в 7:28. В тушении участвовали 48 человек и 16 единиц техники. Причину пожара устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !