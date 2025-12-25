В Самаре сгорел павильон с шаурмой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 25 декабря, загорелся торговый павильон с шаурмой в Октябрьском районе Самары (4 Проезд, 57). Вызов спасателям поступил в 19:12, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.