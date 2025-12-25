В Самаре сгорел павильон с шаурмой

В четверг, 25 декабря, загорелся торговый павильон с шаурмой в Октябрьском районе Самары (4 Проезд, 57). Вызов спасателям поступил в 19:12, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
"Горел торговый павильон на 1,5 квадратах. В 19:47 пожар ликвидировали. Привлекались 14 человек, 3 единицы техники", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !