Под Самарой сгорела фура с пластиковыми бутылками

Во вторник, 6 января, в Кинельском районе Самарской области сгорела фура. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"