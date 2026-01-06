Под Самарой сгорела фура с пластиковыми бутылками

Во вторник, 6 января, в Кинельском районе Самарской области сгорела фура. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 16:46 на ул. Силикатной в пос. Алексеевка загорелся в движении большегруз Iveco. Фура перевозила пустые пластиковые бутылки. Никто не пострадал.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 136 пожарно-спасательного отряда № 34.
