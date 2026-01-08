В Железнодорожном районе Самары на пожаре пострадала женщина

В среду, 7 января, в Железнодорожном районе Самары горели два частных дома, сообщает региональное ГУ МЧС.
Информация о возгорании по адресу 2-й переулок 76/1,76/2 поступила на пульт дежурного в 17:40. Площадь пожара составила 200 кв. метров.
В 19:58 пожарным удалось локализовать огонь, а в 21:12 ликвидировать открытое горение полностью.
В результате пожара продуктами горения отравилась женщина, она спасена. Погибших нет.
Для борьбы с огнем привлекались 42 специалиста и 10 единиц техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !