В Железнодорожном районе Самары на пожаре пострадала женщина

В среду, 7 января, в Железнодорожном районе Самары горели два частных дома, сообщает региональное ГУ МЧС.

Информация о возгорании по адресу 2-й переулок 76/1,76/2 поступила на пульт дежурного в 17:40. Площадь пожара составила 200 кв. метров.

В 19:58 пожарным удалось локализовать огонь, а в 21:12 ликвидировать открытое горение полностью.

В результате пожара продуктами горения отравилась женщина, она спасена. Погибших нет.

Для борьбы с огнем привлекались 42 специалиста и 10 единиц техники.