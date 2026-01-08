16+
В Железнодорожном районе Самары на пожаре пострадала женщина В сгоревших домах на ул. Молодогвардейской нашли тела двоих погибших В центре Самары горят три частных дома В Новокуйбышевске на пожаре пострадали 6 человек, включая годовалого ребенка В Кировском районе Самары произошел пожар в автосервисе

Пожары Происшествия

В Железнодорожном районе Самары на пожаре пострадала женщина

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 7 января, в Железнодорожном районе Самары горели два частных дома, сообщает региональное ГУ МЧС.

Информация о возгорании по адресу 2-й переулок 76/1,76/2 поступила на пульт дежурного в 17:40. Площадь пожара составила 200 кв. метров.

В 19:58 пожарным удалось локализовать огонь, а в 21:12 ликвидировать открытое горение полностью.

В результате пожара продуктами горения отравилась женщина, она спасена. Погибших нет.

Для борьбы с огнем привлекались 42 специалиста и 10 единиц техники.  

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

