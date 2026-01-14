В Кинельском районе горела охранная будка, погиб человек

В среду, 14 января, в 03:30 в садовом некоммерческом товариществе Железнодорожник на ул. Прибрежной в пгт Усть-Кинельский загорелась охранная будка, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части №14 пожарно-спасательного отряда №34. По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 15 кв. метров.
Локализация пожара была объявлена в 04:00, а ликвидация открытого горения зафиксирована в 04:20.
В результате произошедшего погиб человек.
В тушении пожара участвовали девять человек личного состава на двух единицах техники.
Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !