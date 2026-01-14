В Кинельском районе горела охранная будка, погиб человек

В среду, 14 января, в 03:30 в садовом некоммерческом товариществе Железнодорожник на ул. Прибрежной в пгт Усть-Кинельский загорелась охранная будка, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части №14 пожарно-спасательного отряда №34. По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 15 кв. метров.

Локализация пожара была объявлена в 04:00, а ликвидация открытого горения зафиксирована в 04:20.

В результате произошедшего погиб человек.

В тушении пожара участвовали девять человек личного состава на двух единицах техники.

Причина пожара устанавливается.