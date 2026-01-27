В Самаре крупный пожар тушили 5 часов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во ночь на вторник 27 января в 00:54 на ул. Белорусской, 17 в Куйбышевском районе загорелось неэксплуатируемое здание, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.