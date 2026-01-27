В Самаре крупный пожар тушили 5 часов

Во ночь на вторник 27 января в 00:54 на ул. Белорусской, 17 в Куйбышевском районе загорелось неэксплуатируемое здание, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Пожар охватил территорию площадью 600 кв. метров. В 2:21 пламя удалось локализовать, в 5:43 ликвидировать. С огнем боролись 32 спасателя на 10 единицах техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !