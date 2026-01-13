Две машины и гараж сгорели ночью в Хворостянском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 13 января, в 00:34 в Хворостянском районе на станции Чагра на ул. Хлебной произошел крупный пожар, сообщает "Центр по делам ГО ПБ И ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"