Две машины и гараж сгорели ночью в Хворостянском районе

Во вторник, 13 января, в 00:34 в Хворостянском районе на станции Чагра на ул. Хлебной произошел крупный пожар, сообщает "Центр по делам ГО ПБ И ЧС".
По прибытии огнеборцы установили, что горят гараж и автомобили Chevrolet Niva и LadaA Priora на площади 80 кв. метров.
В 2:12 была объявлена ликвидация открытого горения, в 3:58 зафиксирована ликвидация последствий пожара силами пяти спасателей и двух спецмашин.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
