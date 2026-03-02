В самарской многоэтажке при пожаре пострадали женщина и 8-летняя девочка

В воскресенье, 1 марта, в 18:55 на ул. Ташкентской, 235 в Кировском районе Самары произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Горели домашние вещи в тамбуре на площади 3 кв. метра.
В 19:27 пламя удалось ликвидировать. Для тушения пламени привлекались 37 человек и 8 единиц техники. Спасатели эвакуировали 17 человек, спасли 13 человек. При пожаре пострадали 8-летняя девочка и 46-летняя женщина.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !