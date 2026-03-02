Жительницу Самары оштрафовали на 200 тыс. рублей за фиктивную прописку мигрантов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Судебные приставы Самары взыскали с местной жительницы уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за фиктивную постановку иностранцев на учет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области