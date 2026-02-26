В Сызрани десятки жителей остались без отопления из-за аварии

В среду, 25 февраля, в 13:10 на ул. Степана Разина, 46 в Сызрани была зафиксирована утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 325 мм, передает ГУ МЧС по Самарской области.

"На время проведения работ без теплоснабжения остались потребители 15 многоквартирных жилых домов, а также детский сад, школа и поликлиника", — отмечается в сообщении.

В ГУ МЧС добавили, что аварийные службы принимают все необходимые меры по устранению нарушения.