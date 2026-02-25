Пьяный подросток, наркотики и нелегальные мигранты: полиция устроила рейд в самарском кафе

Самарские правоохранители вместе с общественниками и бойцами ОМОН устроили рейд в одно из развлекательных заведений Кировского района. В результате им удалось подтвердить информацию от неравнодушных местных жителей о различных нарушениях закона в этом кафе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

При виде правоохранителей некоторые посетители попытались скрыться между столами на летней веранде и в близлежащем парке культуры и отдыха, но попытка оказалась безуспешной.

Во время облавы полиция установила, что два нелегальных мигранта 38 и 24 лет уклонились от выезда из РФ по истечении срока пребывания. В отношении уроженцев одного из соседних государств собраны административные материалы. Сейчас правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области, в ближайшее время их будут выдворять.

Так же сотрудники полиции задержали в развлекательном заведении двух посетителей в состоянии наркотического опьянения и пьяную 17-летнюю девушку, которую привлекли к административной ответственности.