Украина ударила БПЛА по двум объектам в Самарской области

В ночь на субботу, 21 февраля, украинские беспилотники ударили по двум промышленным площадкам в Самарской области. Об этом в МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы", - написал глава региона.

Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их применения.

По данным Минобороны РФ, над регионом было сбито пять БПЛА.