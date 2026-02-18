16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области "жертва насилия" просит отпустить на волю "обольстителя" Мошенники лишили бдительную пенсионерку из Самары 2 миллионов рублей Тольяттинец выстрелил в незнакомца, а затем пошел сдаваться полиции Житель Чапаевска хотел купить пару автомобилей, но стал жертвой мошенников По факту схода наледи на ребенка в Самаре возбуждено дело

Преступления Происшествия

В Самарской области "жертва насилия" просит отпустить на волю "обольстителя"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 257
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мать и бывшая жена арестованного за изнасилование добиваются прекращения необычного уголовного дела. На стороне обвиняемого выступают также предполагаемая жертва и ее родительница.

Согласно текстам жалоб (есть в распоряжении редакции), 37-летний житель Самарской области Сергей (имя изменено) познакомился в соцсетях с девушкой. Она с ним заигрывала и даже писала откровенные сообщения. Какое-то время длился диалог. Позже девушка скажет, что шутила. А Сергей, узнав, что она несовершеннолетняя, прекратил переписку.

"Уголовное дело в отношении Сергея возбудили по заявлению отца несовершеннолетней. Он неправильно воспринял общение дочери и Сергея. А сам отец несовершеннолетней привлечен к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — пишут в жалобах "жертва" и ее мать.

В то же время в отношении Сергея возбудили уголовное дело и арестовали. В СИЗО он около восьми месяцев.

"Девочке сейчас 15 лет, началось все, когда ей было 13 лет. Она приходила в гости к моему сыну. Потом сама добавилась в соцсетях к Сергею, чтоб "поприкалываться", он не знал, кто это", — говорит бывшая супруга обвиняемого.

Сергею вменяют изнасилование и развратные действия.

"Было три экспертизы, они доказали, что не было изнасилования. Мы куда только не жаловались, но суд в Безенчукском районе не обращает внимания на показания потерпевших и свидетелей, не знаем, куда обращаться", — рассказывает бывшая супруга обвиняемого.

Сейчас близкие обвиняемого хотят придать историю огласке, чтобы привлечь внимание надзорных органов для более внимательного изучения деталей этой истории.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1