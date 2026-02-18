В Самарской области "жертва насилия" просит отпустить на волю "обольстителя"

Мать и бывшая жена арестованного за изнасилование добиваются прекращения необычного уголовного дела. На стороне обвиняемого выступают также предполагаемая жертва и ее родительница.
Согласно текстам жалоб (есть в распоряжении редакции), 37-летний житель Самарской области Сергей (имя изменено) познакомился в соцсетях с девушкой. Она с ним заигрывала и даже писала откровенные сообщения. Какое-то время длился диалог. Позже девушка скажет, что шутила. А Сергей, узнав, что она несовершеннолетняя, прекратил переписку.
"Уголовное дело в отношении Сергея возбудили по заявлению отца несовершеннолетней. Он неправильно воспринял общение дочери и Сергея. А сам отец несовершеннолетней привлечен к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — пишут в жалобах "жертва" и ее мать.
В то же время в отношении Сергея возбудили уголовное дело и арестовали. В СИЗО он около восьми месяцев.
"Девочке сейчас 15 лет, началось все, когда ей было 13 лет. Она приходила в гости к моему сыну. Потом сама добавилась в соцсетях к Сергею, чтоб "поприкалываться", он не знал, кто это", — говорит бывшая супруга обвиняемого.
Сергею вменяют изнасилование и развратные действия.
"Было три экспертизы, они доказали, что не было изнасилования. Мы куда только не жаловались, но суд в Безенчукском районе не обращает внимания на показания потерпевших и свидетелей, не знаем, куда обращаться", — рассказывает бывшая супруга обвиняемого.
Сейчас близкие обвиняемого хотят придать историю огласке, чтобы привлечь внимание надзорных органов для более внимательного изучения деталей этой истории.
