Экс-бухгалтера учебного учреждения из Самарской области обвиняют в мошенничестве на 19 млн рублей

В Богатовском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера учебного учреждения. Женщину подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2023 по 2025 г. женщина вносила фиктивные сведения в электронные реестры и платежные поручения, завышая свою зарплату. За это время на основании подложных документов она получила более 19 млн рублей.