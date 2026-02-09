Тольяттинец, поверив мошенникам, перевел на "безопасный счет" 300 тыс. рублей

43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв почти 300 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

История началась с телефонного звонка. Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились "менеджером службы безопасности" крупного банка. В доверительной и тревожной манере они сообщили мужчине, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно "перевести на безопасный счет".

Мужчина осуществил перевод, а мошенники, получив желаемое, перестали выходить на связь. Через некоторое время тольяттинец связался с банком, от имени которого звонили злоумышленники, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули мошенники.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.