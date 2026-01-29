Тольяттинка напала с ножом на кассира ради бутылки алкоголя

В Тольятти полицейские задержали 35-летнюю местную жительницу по подозрению в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, пьяная женщина решила украсть бутылку спиртного. В магазине ей приглянулся алкоголь на полке за спиной кассира. Угрожая ножом, она оттолкнула сотрудника магазина, чтобы добраться до вожделенного напитка. Однако кассир дал отпор, после чего грабительница поспешно ретировалась.

Тольяттинку задержали в течение суток, она признала вину. В отношении нее возбудили уголовное дело и отправили под стражу.