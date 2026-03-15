В Жигулевске мигрант пытался подкупить полицейского

В Жигулевске полицейскими пресечена попытка иностранного гражданина избежать ответственности за правонарушение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В феврале текущего года в дневное время сотрудники Госавтоинспекции на трассе "М-5 "Урал" для проверки остановили автомобиль Mitsubishi Grandis. При проверке по информационным базам МВД полицейские установили, что у водителя нарушений нет, а 39-летний пассажир нарушает установленный порядок пребывания в России.

В патрульном автомобиле иностранец предложил полицейскому незаконное денежное вознаграждение за непринятие мер по документированию административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (уклонение от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания). Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил мужчину об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако иностранный гражданин не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства на панель патрульного автомобиля. Полицейские задержали правонарушителя, доложили о случившемся в дежурную часть и передали иностранца прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

По материалам, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.