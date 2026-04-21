Дело о хищении у самарской пенсионерки 421 млн рублей направлено в суд

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 421 млн руб. у экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой. По делу проходят семь человек, которые обвиняются в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Фото: Александра Белова

По данным следствия, с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. руководитель структурного подразделения преступного сообщества и шесть его участников на территории Самары и Москвы вводили в заблуждение граждан и под предлогом сохранения накоплений посредством перевода на «безопасный счет» незаконно завладевали их деньгами.

Помимо Серовой им удалось обмануть еще четырех граждан. Общая сумму похищенного составила более 478 млн рублей.

"В ходе предварительного расследования сотрудниками правоохранительных органов изъяты и арестованы денежные средства в российской и иностранной валюте. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 41 млн рублей наложен арест", - сообщает региональная прокуратура.

Уголовное дело будет направлено в Самарский районный суд Самары.

Дело в отношении иных неустановленных следствием участников преступного сообщества, в том числе его организатора, выделено в отдельное производство.

Напомним, о хищении денег у Серовой стало известно в начале прошлого года. Тогда сообщалось, что телефонные мошенники представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов, сообщив женщине о попытках несанкционированно перевести средства с ее банковского счета для финансирования украинской армии. Злоумышленники убедили ее в необходимости обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на безопасный счет. 

71-летняя Ольга Серова пришла в банк, где попыталась получить 350 млн руб. и 800 тыс. долларов. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своем. Получив деньги на руки, вскоре она передала все средства аферистам.

Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию.

Подозреваемые же принесли деньги в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить в Украину.

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

