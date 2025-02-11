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Преступления Происшествия

Стали известны подробности дела о хищении 421 млн рублей у самарской пенсионерки

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские правоохранители задержали фигурантов одного из самых резонансных преступлений последних месяцев — хищения телефонными мошенниками 421 млн рублей у жительницы Самары. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее Суд Октябрьского района Самары арестовал подозреваемого в громком мошенничестве Виталия Буркацкого. Его подозревают в хищении 350 млн руб. и 700 тысяч долларов на общую сумму 451 млн руб. у пенсионерки Ольги Серовой из Самары. Ольга Серова — экс-глава Корпорации развития Самарской области.

Виталий Буркацкий — житель Саратова, ему 36 лет. По версии следствия, он разработал план с сообщниками. Телефонные мошенники применили распространенную схему. Звонившие представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов. Женщине сообщили о попытках несанкционированно перевести средства с ее банковского счета для финансирования ВСУ. После этого злоумышленники убедили ее в необходимости обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на так называемый безопасный счет.

В итоге с 9 по 19 января Серова сама передала деньги. Она отдавала "наличку" лично подозреваемому и его подельникам. Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию.

У подозреваемого прошли обыски, нашли доказательства. Арестовали его 3 февраля. С ходатайством о помещении Буркацкого под стражу вышли следователи, просьбу следствия поддержали представители прокуратуры Октябрьского района Самары.

Кроме того, как сообщает Ирина Волк, полиция задержала ранее судимого за вымогательство 22-летнего жителя Саратова. По имеющимся данным, он арендовал в Самаре дом для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег.

В ходе командировки в соседний регион оперативники провели обыск в жилище фигуранта и нашли телефон, который использовался при совершении хищения, а также деньги — 600 тысяч рублей и 300 долларов США.

Следственные действия также были проведены в одной из квартир в городе Солнечногорске Московской области, где проживает второй, 40-летний задержанный. В ходе обыска полицейские изъяли 1,8 млн рублей, телефон и автомобиль, который мужчина предположительно приобрел за похищенные деньги.

В жилище еще одного подозреваемого из Саратова были найдены деньги в размере 860 тысяч рублей. По предварительной информации, за счет похищенных средств также был погашен ипотечный кредит на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск.

У четвертого фигуранта — ранее судимого за кражу жителя Саратова — изъято 255 тысяч рублей.

По словам подозреваемых, криминальную подработку они нашли через мессенджер. Анонимный работодатель сообщил, что они будут должны забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент.

"Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время задержанные фигуранты заключены под стражу. Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов, соучастников и организаторов противоправной деятельности", — отмечается в сообщении.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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