Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

В Самаре завершилось расследование уголовного дела руководителя нескольких коммерческих структур региона, обвиняемого в невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее работники организаций сами обратились к следователям. По версии правоохранителей, с сентября 2021 г. по апрель 2022 г. гендиректор ООО "Констант 18" не платил зарплату четверым сотрудникам - более 320 тыс. рублей. При этом деньги со счетов организации обвиняемый направлял на увеличение оборотного капитала.

Кроме того, с июля 2020 г. по октябрь 2021 г. директор ООО "ПКБ Волгостромпроект" также задолжал сотрудникам более 489 тыс. рублей.

После вмешательства следователей долги частично погасили.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.