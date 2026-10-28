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Преступления Происшествия

Появились подробности задержания полицейского из Волжского района

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным следствия, работник МВД собирался прекратить проверку за вознаграждение.

В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении местного полицейского. Напомним, задержан был Алексей К. из Волжского районного отдела полиции.

"По версии следствия, в октябре 2026 г. фигурант получил через посредника взятку 300 тыс. руб. за бездействия. Он обещал принять решение в интересах взяткодателя по проводимой в отношении него проверке", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Действия пресекли сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

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а вы не в курсе всего этого?

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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

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По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

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Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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