Появились подробности задержания полицейского из Волжского района

По данным следствия, работник МВД собирался прекратить проверку за вознаграждение.

В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении местного полицейского. Напомним, задержан был Алексей К. из Волжского районного отдела полиции.

"По версии следствия, в октябре 2026 г. фигурант получил через посредника взятку 300 тыс. руб. за бездействия. Он обещал принять решение в интересах взяткодателя по проводимой в отношении него проверке", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Действия пресекли сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.