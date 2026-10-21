В Красноярском районе в дорожном конфликте погиб человек

Сотрудниками полиции по горячим следам задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве оппонента в ходе дорожного конфликта, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, в среду, 21 октября, примерно в 13 часов на ул. Оренбургской с. Красный Яр произошел дорожный конфликтом между пешеходом и 46-летним водителем автомобиля, в ходе которого 18-летний фигурант нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в область груди. От полученного повреждения мужчина скончался в больнице.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр, установили и опросили очевидцев произошедшего, которые указали на особые приметы одного из участников инцидента.

Оперуполномоченные уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, в настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.