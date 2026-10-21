В Красноярском районе в дорожном конфликте погиб человек

Сотрудниками полиции по горячим следам задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве оппонента в ходе дорожного конфликта, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным СУ СК РФ по Самарской области, в среду, 21 октября, примерно в 13 часов на ул. Оренбургской с. Красный Яр произошел дорожный конфликтом между пешеходом и 46-летним водителем автомобиля, в ходе которого 18-летний фигурант нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в область груди. От полученного повреждения мужчина скончался в больнице.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр, установили и опросили очевидцев произошедшего, которые указали на особые приметы одного из участников инцидента.
Оперуполномоченные уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, в настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут