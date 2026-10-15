Самарский студент лишился 50 тыс. рублей из-за звонка псевдосотрудника деканата вуза

В полицию Самары с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний парень, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Молодой человек рассказал, что ему позвонил неизвестный под видом сотрудника деканата его вуза. Звонивший сообщил, что в рамках внутренней проверки университету необходимо актуализировать данные студентов в единой информационной системе, и попросил юношу пройти регистрацию на указанном сайте — якобы так сведения автоматически подтянутся в базу вуза и не придется лично посещать деканат.

Доверившись "сотруднику", студент выполнил инструкцию. Вскоре на его телефон пришло уведомление о попытке взлома личного кабинета на портале "Госуслуги". Практически сразу раздался еще один звонок — на этот раз собеседник назвался работником налоговой службы. Он заявил, что на имя студента уже пытаются оформить кредит, и посоветовал срочно перевести деньги на "безопасный" счет, чтобы уберечь сбережения. Следуя этим указаниям, самарец лишился более 50 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование.