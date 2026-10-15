Самарский студент лишился 50 тыс. рублей из-за звонка псевдосотрудника деканата вуза

В полицию Самары с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний парень, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Молодой человек рассказал, что ему позвонил неизвестный под видом сотрудника деканата его вуза. Звонивший сообщил, что в рамках внутренней проверки университету необходимо актуализировать данные студентов в единой информационной системе, и попросил юношу пройти регистрацию на указанном сайте — якобы так сведения автоматически подтянутся в базу вуза и не придется лично посещать деканат.
Доверившись "сотруднику", студент выполнил инструкцию. Вскоре на его телефон пришло уведомление о попытке взлома личного кабинета на портале "Госуслуги". Практически сразу раздался еще один звонок — на этот раз собеседник назвался работником налоговой службы. Он заявил, что на имя студента уже пытаются оформить кредит, и посоветовал срочно перевести деньги на "безопасный" счет, чтобы уберечь сбережения. Следуя этим указаниям, самарец лишился более 50 тысяч рублей.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, ведется расследование.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц