В Сызрани передали в суд дело местного жителя, обвиняемого в четырех преступлениях

В Сызрани окончено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 40-летнего местного жителя, задержанного полицейскими по подозрению в совершении ряда преступлений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Так, в феврале текущего года в ночное время на пр. 50 лет Октября сотрудники ДПС остановили для проверки документов ВАЗ -21214 под управлением фигуранта. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль мужчина пояснил, что при себе их не имеет, а машина принадлежит его родственнику.

В ходе административной процедуры госавтоинспекторы выявили у водителя явные признаки опьянения и направили его на медицинское освидетельствование. Задержанный пояснил полицейским, что перед поездкой употребил лекарства по назначению врача. Химико-токсикологические исследования установили в его биологическом материале наличие запрещенных веществ. Кроме того, согласно данным полицейских, в 2020 г. суд назначил задержанному за отказ от медицинского освидетельствования административный штраф в 30 тыс. руб. и лишил его права управления транспортными средствами на 1,5 года. Правонарушитель постановления суда не исполнил. В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что якобы не знал о постановлении и санкциях. По материалам, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, следователями полиции в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении (мерой пресечения, избранной судом), в марте текущего года сызранец сдал в комиссионный магазин найденный на улице телефон, не предприняв попыток вернуть его владельцу. Полицейские признали мужчину подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Помимо этого, в мае за рулем автомобиля Peugeot фигуранта вновь задержали сотрудники Госавтоинспекции. Являясь подозреваемым в двух уголовных делах, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Автомобиль злоумышленника поместили на специализированную стоянку.

Изъяв в квартире злоумышленника приготовленное к сбыту наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере, следователи полиции направили в суд ходатайство об изменении ему меры пресечения. Суд согласился с доводами сотрудников территориального отдела внутренних дел и поместил подозреваемого в четырех преступлениях под домашний арест.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" фигуранту вручена копия обвинительного заключения о совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ и двух эпизодов ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Уголовные дела объединены в одно производство и направлены в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. По ходатайству органа следствия в рамках обеспечения гражданского иска и возможной дальнейшей конфискации на имущество обвиняемого - автомобиль и телефон - судом наложен арест.