Самарцы стали активнее интересоваться горнолыжными курортами и чаще покупать снаряжение. По данным МегаФона, в ноябре аудитория сайтов российских горнолыжных курортов в Самарской области выросла на 10% по сравнению с октябрем. Аналитики Авито подсчитали: продажи товаров для горнолыжного спорта за год выросли на 25%.

Наибольший интерес у пользователей из региона вызвала "Красная Поляна", следом расположились "Газпром Поляна" и "Роза Хутор" в Краснодарском крае. В пятерку лидеров также вошли "Охта Парк" и "Игора" в Ленинградской области. Далее в рейтинге — "Солнечная долина", "Архыз", "Игора" и "Большой Вудъявр".

Чаще всего сайтами курортов интересовались самарцы 35-44 лет — 44% аудитории. Следом идут группы 45-54 лет (26%) и 25-34 лет (16%). Заметно вырос интерес молодежи 18-24 лет — на 10%, быстрее общего темпа.

Как уточняют в Авито, в октябре этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи товаров для этого вида спорта выросли на 25%. В основном пользователи покупают товары на ресейле — на них пришлось 73% продаж.

Беговые лыжи стали покупать на 10% чаще. В среднем они стоили 21 000 рублей в новом состоянии и 8 000 рублей при покупке "с рук". Продажи горных лыж выросли на 3%. Они в среднем обходились в 43 000 рублей новые и в 16 000 рублей на ресейле. Сноуборды стали покупать чаще на 10%: новые в среднем покупали за 38 000 рублей, "с рук" — за 17 000 рублей.

Также активно выбирют ботинки и крепления — продажи год к году выросли на 22%. В новом состоянии их покупали в среднем за 14 000 рублей, на ресейле — за 6 000 рублей. Продажи защиты и экипировки увеличились на 38%. Средняя цена новой составила 9 000, на ресейле — 4 000 рублей.

Заметно выросли продажи горнолыжной одежды — на 43%. Чаще всего покупают горнолыжные куртки — на них приходится 15% продаж в категории "Одежда и аксессуары". Также спросом пользуются горнолыжные комбинезоны (8%), горнолыжные брюки (7%), перчатки (5%), термобелье (1%) и защитные шорты (1%).

Аксессуары для этого вида спорта за год стали покупать на 53% активнее. Чаще всего на платформе берут чехлы на лыжи или сноуборды — доля их продаж в категории составила 51%. 7% пришлось на рюкзаки, 4% — на сумки.