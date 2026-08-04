Минуты превращаются в часы: необычный забег от "Самарских Терм"

15 августа "Самарские Термы" приглашают жителей Самары и области принять участие в забеге, который объединит легкую атлетику, оздоровление и отдых.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 3 км в районе стадиона "Солидарность Самара Арена". Особенность забега заключается в необычной системе награждения: каждый спортсмен выйдет на старт с пятью часами отдыха в запасе. Чем быстрее участник преодолеет дистанцию, тем больше времени получит для последующего отдыха в "Самарских Термах".

Заработанные часы можно будет использовать при следующем посещении комплекса в течение шести месяцев - в будни, выходные и праздничные дни.

Главные призы получат первые финишировавшие мужчина и женщина. Каждому победителю вручат пакет "Билет в лето", включающий 25 часов отдыха в "Самарских Термах".

Для участия в забеге необходимо заполнить анкету на странице мероприятия и приобрести билет по тарифу "Безлимит выходного дня". 15 августа к 9:00 участникам со своей беговой экипировкой нужно приехать в "Самарские Термы". Перед стартом организаторы проведут общую разминку.

Регистрация уже открыта. Собирайте беговую форму, приглашайте друзей и выходите на старт - возможно, именно вы станете самым быстрым бегуном этого дня и получите 25 часов отдыха в "Самарских Термах".