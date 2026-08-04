Минуты превращаются в часы: необычный забег от "Самарских Терм"

15 августа "Самарские Термы" приглашают жителей Самары и области принять участие в забеге, который объединит легкую атлетику, оздоровление и отдых.
Участникам предстоит преодолеть дистанцию 3 км в районе стадиона "Солидарность Самара Арена". Особенность забега заключается в необычной системе награждения: каждый спортсмен выйдет на старт с пятью часами отдыха в запасе. Чем быстрее участник преодолеет дистанцию, тем больше времени получит для последующего отдыха в "Самарских Термах".
Заработанные часы можно будет использовать при следующем посещении комплекса в течение шести месяцев - в будни, выходные и праздничные дни.
Главные призы получат первые финишировавшие мужчина и женщина. Каждому победителю вручат пакет "Билет в лето", включающий 25 часов отдыха в "Самарских Термах".
Для участия в забеге необходимо заполнить анкету на странице мероприятия и приобрести билет по тарифу "Безлимит выходного дня". 15 августа к 9:00 участникам со своей беговой экипировкой нужно приехать в "Самарские Термы". Перед стартом организаторы проведут общую разминку.
Регистрация уже открыта. Собирайте беговую форму, приглашайте друзей и выходите на старт - возможно, именно вы станете самым быстрым бегуном этого дня и получите 25 часов отдыха в "Самарских Термах".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.