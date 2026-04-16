СберПрайм стал титульным партнером главных забегов России в 2026 году

В 2026 году СберПрайм стал титульным партнером пяти самых заметных беговых событий страны: Казанского марафона, СберПрайм Зеленого Марафона, Красочного забега, марафона "Белые ночи" и Московского Марафона. Партнерство подчеркивает, что рекордные секунды складываются из многолетней подготовки, экипировки, логистики, питания и восстановления спортсменов. Экосистема Сбера помогает быстрее пройти этот путь и максимально реализовать свой потенциал как профессиональным атлетам, так и тем, кто только начинает бегать.
Календарь стартов под эгидой СберПрайм откроет Казанский марафон, который пройдет с 1 по 3 мая. История забегов в столице Татарстана началась еще в 1974 году, а современный этап отсчитывают с 2015 года, когда марафон провели после 25-летнего перерыва. За 12 лет число участников этого старта выросло в 15 раз.
30 мая эстафету подхватит СберПрайм Зеленый Марафон - ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник Сбера. Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников. Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей каждого ребенка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.
7 июня Красочный забег в Москве приглашает пробежать пять километров через разноцветные облака. Это не столько соревнование на время, сколько незабываемый фан-ран для всех.
4 июля бегунов объединит СберПрайм марафон "Белые ночи" - главный старт Санкт-Петербурга, который ведет свою летопись с 1990 года.
Большой беговой цикл СберПрайм завершится Московским Марафоном, который состоится 26-27 сентября. Это крупнейшее российское соревнование по бегу, входящее в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS.
Любой беговой старт требует не только соответствующих тренировок, но и подбора одежды и обуви, планирования поездки (транспорт, жилье), заботы о питании до и после нагрузки. СберПрайм закрывает эти и другие потребности через понятные цифровые сервисы. Составить план беговой подготовки поможет ГигаЧат - нейросетевая модель Сбера проанализирует текущую форму и предложит индивидуальный график. Собраться на тренировку или соревнование будет проще с Самокатом, Купером и Мегамаркетом. Здесь можно выгодно заказать спортивное питание, подобрать экипировку и получить кешбэк бонусами Спасибо.
Благодаря СберПрайм каждый из пяти стартов выйдет за пределы чисто спортивного мероприятия и превратится в общегородское событие с особой атмосферой. На площадках будут работать зоны пожеланий, стенды цифрового забега и пространства заботы. ГигаЧат станет умным помощником для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни. На дистанциях участников встретят тематические тоннели. Музыка, фудкорты, развлечения для бегунов и болельщиков создадут пульс большого праздника, который привлечет десятки тысяч людей.
Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:
"Беговое сообщество в России растет с каждым годом. Сегодня старты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге собирают сотни тысяч бегунов. Для нас большая честь - поддержать этот импульс в статусе титульного партнера главных забегов страны в 2026 году. Благодаря партнерам экосистемы Сбера мы помогаем не только на финишной прямой, но и задолго до старта. Мы сделаем все возможное, чтобы создать неповторимую атмосферу, ради которой люди из года в год возвращаются на беговые старты. Желаю всем участникам забегов СберПрайм личных рекордов, здоровья и отличного настроения!"
