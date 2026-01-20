Стала известна предварительная программа гонки "Лыжня России"

В 2026 г. в 44-й раз состоится Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Соревнования проводятся для популяризации лыжного спорта и вовлечения широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Это отвечает целям государственной программы "Спорт России", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.

В Самарской области старты в рамках "Лыжни России" пройдут 14 февраля. Подать предварительную заявку на участие можно на портале Госуслуг по ссылке.

Центральный старт региона пройдет на трассах лыжной базы спортивной школы "Чайка". В программе мероприятия - дистанции для подготовленных лыжников: 5 км для юношей и девушек, 10 км для мужчин и женщин и массовый старт на 3 км для всех желающих вне зависимости от уровня физической подготовки. На массовый старт допускаются участники 2018 г. рождения и старше.

Предварительная программа соревнований:

- 10:20 юноши 2008-2014 годов рождения, 5 км;

- 10:35 девушки 2008-2014 годов рождения, 5 км;

- 10:50 мужчины 2007 года рождения и старше, 10 км;

- 11:00 женщины 2007 года рождения и старше, 10 км;

- 11:40 церемония открытия;

- 11:50 церемония награждения;

- 12:00 массовый старт 2018 года рождения и старше, 3 км;

- 13:00 закрытие мероприятия.

Стартовые номера будут выдаваться с 9 февраля по 13 февраля с 12:00 до 20:00 и 14 февраля с 8:30 в корпусе лыжной базы спортивной школы "Чайка". Для регистрации и получения стартового номера понадобятся паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинский допуск. Участие в соревнованиях бесплатное.

"Самарская область, наряду со всей страной, 14 февраля будет проводить традиционную массовую гонку "Лыжня России". Центральный старт, как всегда, пройдет на "Чайке" - объекте, который мы обновили в рамках национальных проектов, реализуемых по решению президента РФ Владимира Владимировича Путина. Как и по всей стране, у нас в программе определены спортивные дистанции - 5 и 10 км, а также массовая гонка для всех желающих", - рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Массовые лыжные гонки в этот день также состоятся в Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Сызрани, Тольятти, Безенчукском, Большечерниговском, Борском, Елховском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Красноармейском, Нефтегорском, Пестравском и Похвистневском районах.